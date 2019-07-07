Ülke gündemine oturan cami lojmanı, onarılıp yeni imamına teslim edildi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Gölük Mahallesi'nde tayini çıkan imamın oğlu tarafından balyozla yıkılan imam lojmanı Köy Muhtarlığı tarafından onarılıp köyün yeni imamına teslim edildi. Tadilatı yapılan imam evini köylerine gelen yeni imama teslim eden Karpuzlu'nun kırsal Gölcük Mahalle Muhtarı Kemal Uslu, “Lojmanın yıkılması ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Biz mahkemeden izin alarak lojmanı yeniledik” dedi.

Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu Gölcük Mahallesi Işıkla camiinde imamlık yapan M.Ö. köydeki bazı kişilerle sorun yaşayınca 2018 yılının Ekim ayında tayini çıktı. İddiaya göre olayı sinirlenen imamın oğlu da yaklaşık 3 yıl ikamet ettikleri cami lojmanının bazı bölümlerini balyozla yıktı. Şikayet üzerine olay adliyeye intikal etti. Mahkeme sürecinde imamla birlikte sıkıntı yaşayan köylülerin talebi üzerine köyün yeni muhtarı Kemal Uslu, yıkık lojmanı tadilata aldı. Vatandaşların da yardımı ile harabe haldeki imam lojmanı yeniden yapıldı. Köyde düzenlenen törenle tadilatı yapılıp oturulabilecek duruma getirilen lojman köyün yeni imamına teslim edildi.

Olayın geçmişini basından ve çevredeki kişilerden duyduğunu belirten Karpuzlu Gölcük mahalle Muhtarı Kemal Uslu, imam evini bizzat ihtiyar heyeti ile birlikte temizleyip anahtarını yeni imamları İdris Yıldırım'a teslim ederek yeni imamın tadilatı yapılan lojmanda güle güle oturmasını istedi. Aylardır kalacak yer sıkıntısı yaşayan köyün yeni imamı köylülere ve ihtiyar heyetine teşekkür etti.