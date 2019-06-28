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Ülken; “Gerekli önlemler acilen alınmalıdır”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, jeotermal konusunda gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiğini belirtti.


TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken yaptığı açıklamada, “AYTO olarak onlarca kez Jeotermal tesislerin insan sağlığı ve çevreye verdiği zararların yetkili yerel ve genel dinamikler tarafından araştırma ve denetimlere tabi tutulmaları gerektiğini ifade etmiştik. Son olarak ihraç edilen incirimizde yüzde 15 kükürt bulunduğu yönündeki ( 0 olması lazım ) gelen bilgiler ürkütücüdür. Tekrar ve şiddetle ifade ediyorum ki bu gidiş, gidiş değildir. Gerekli önlemler acilen alınmalıdır” dedi.

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