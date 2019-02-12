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Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'ten Burak Pehlivan'a ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr.

Sinan Ateş, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.


Yönetici ve partililerin yoğun katılımı ile yapılan ziyarette açıklama yapan Sinan Ateş, “MHP Aydın İl Başkanımız Burak Pehlivan'ın şahsında tüm dava arkadaşlarıma, Aydın'ın yürekli efelerine selam ve saygılarımı sunarım. Milliyetçi-Ülkücü hareket inşallah kıyamete kadar Türk Milletimizin ve tüm insanlığın huzuru ve refahı için çalışacaktır" dedi.


Ziyareti için Ateş'e teşekkür eden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise, “Yürekli efelerin diyarı Aydın'ımıza ziyaretinden dolayı Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş Beyefendiye teşekkür ederim. Ziyaretleri bizlere güç kattı. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum" dedi.

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