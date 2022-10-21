Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım: "Ülkü Ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatıdır"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatıdır. Biz varsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diz çöktüremezler" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 23 Ekim Pazar günü geniş katılımla Manisa'da düzenlenecek miting öncesi çevre illere ziyaretler gerçekleştiren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda ülküdaşları ile buluştu. Ziyarette yaptığı konuşmasında Ülkü Ocakları'nın dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olduğunu kaydeden Ahmet Yiğit Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket çalışmasında ilk defa oy kullanacak 6,5 milyon gencimizden yüzde 35'i kendisini ülkücü olarak tanımlıyor. Biz de sahaya indiğimiz zaman bunun karşılığını fazlası ile görüyoruz. Geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz Türk gençliği şölenlerinde salonlara sığmayacak kalabalıklarla karşılaştık. Ocaklarımızı ziyaret ettiğimiz zaman gençlerimizin sayısının iki katına, üç katına çıktığını görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

"Gençlik teşkilatımızın bu kadar anlamlı bir şekilde çalışması, herkese hitap etmesi bizleri gururlandırıyor." ifadesini kullanan Yıldırım, "Biz görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, her gencimize sahip çıkmakla mükellefiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Devlet Bahçeli'nin, 'Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz' sözü de Ülkü Ocakları'nın duruşu ve hedeflerini ortaya koyuyor. Türk düşmanlarının öncelikli hedefi Ülkü Ocakları. Ama şunu kimse unutmasın ki bu devletin, bu milletin çatısı biziz. Biz varsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni asla diz çöktüremezler. Hamdolsun bunun farkında ve bilincindeyiz. Bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine devam ettiriyoruz. Geçmişte Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, şehitlerimizin, ağabeylerimizin bu davayı bize emanet ettiği şekliyle devam ettiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş başta olmak üzere MHP'liler ve Ülkü Ocakları mensupları eşlik etti.