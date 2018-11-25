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Ülkücü gençler 3,5 yaşındaki Öykü için kuyruk kan verdi

Kuşadası Ülkü Ocakları Teşkilatı 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı’ya donör olmak için kan verdi.

Kuşadası Ülkü Ocakları Teşkilatı 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya donör olmak için kan verdi.


20 kişilik teşkilat üyesi Kuşadası Sahilinde bulunan Kızılay aracına minik öykü için umut oldu. Ocak Başkanı Burakhan Taşdemir; “Teşkilat olarak minik Öykü'nün sağlığına kavuşması için kan verdik. Tüm Kuşadası halkını duyarlılığa davet ediyoruz. Minik Öykü'nün sağlığına kavuşması için Kızılay araçlarına gidip kan vermelerini bekliyoruz” dedi.

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