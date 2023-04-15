Ülkücüler 2 bin kişiyle iftar yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı ve Aydın Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programına 2 binin üzerinde vatandaş katıldı. Milletvekili ve Milletvekili adaylarının bulunduğu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı ve Aydın Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programına iki binin üzerinde vatandaş katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan program sonrası Milletvekili adayları tek tek tanıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, iftar programına katılan vatandaşları tek tek gezerek teşekkür etti. Programa MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu katıldı.