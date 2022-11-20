Ülkücüler Karacasu'daki yeni hizmet binasını törenle hizmete açtı

Karacasu'da yıllardır küçücük bir alanda hizmet veren Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belediyeye ait iş hanının ikinci katına taşındı. Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın yeni hizmet binası lokma hayrıyla birlikte düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karacasu'da daha önce Dua Meydanındaki küçük bir dairede zor koşullar altında hizmet veren Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisiyle (MHP) birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeni hizmet binasına taşındı. Geniş ve konforlu bir alanda hizmet verecek olan Ocak binası lokma hayrıyla birlikte düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa, MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP İlçe Başkanı Murat Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, AK Partili Belediye Meclis üyeleri, eski Belediye Başkanı Emin Mete, çevre ilçelerden gelen Ülkü Ocakları ve MHP ilçe başkanları ile ülkücüler katıldı.

Yaklaşık 200 metrekare geniş bir alanda MHP İlçe Başkanlığı ile birlikte hizmet verecek olan binada, Ocak Başkanı'na ait bir makam odası, kütüphane, mescit, mutfak, kantin, WC ve bir de ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun adının verildiği konferans salonu bulunuyor.

Lokma hayrının ardından dualarla açılışı yapılan hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, ilim irfan yuvası ülkü ocaklarına giden gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını belirterek, “Ocağa giden genç uyuşturucu bağımlısı olmaz. Arsız, hırsız, vatan haini olmaz. Alparslan olur. Fatih olur. Buradan vatana millete hayırlı evlatlar kazandırılır” diyerek yeni hizmet binasında emeği geçen başta Ocak Başkanı Gökhan Ahat ve Karacasulu hemşerilerine teşekkür etti.

Dershane niteliğinde eğitimler verilecek

Bir ülkenin gelişip kalkınması için sadece diplomanın bir işe yaramadığının ülkeyi yönetecek gençlerin milli ve manevi değerlere bağlılığının her şeyden önemli olduğunu belirten MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, “Vatan sevdası olmadan sadece diplomanın pek anlam ifade etmediğini hepimiz görüyoruz biliyoruz. Bunun en yakın örneğini 15 Temmuz'da gördük. Milli ve manevi değerlerden yoksun vaziyette alınmış hiçbir diploma ve unvanın bizce hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bu manada Ocak binalarımız aynı zamanda eğitim yuvasıdır. Karacasu Ocak binamızın dershane niteliğinde eğitim ve öğretimi birlikte sürdürecek şekilde yeni yerine taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş'in açtığı yolda, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin meşalesinde doğruları haykırmaya devam edeceğiz.” diyerek sınava hazırlanan gençlerin de Ocak'taki eğitim imkanlarından faydalanmasını istedi.