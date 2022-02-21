İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne gönderilen 2 adet ultrason (USG) cihazı ile hastanenin teknik altyapısı güçlendirilirken randevu usulü çalışan servis, yapılacak çalışmalar ile hastalara muayeneleri ile aynı gün içerisinde hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne gönderilen 2 adet ultrason (USG) cihazı ile hastanenin teknik altyapısı güçlendirilirken randevu usulü çalışan servis, yapılacak çalışmalar ile hastalara muayeneleri ile aynı gün içerisinde hizmet verecek.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde 2 adet görüntü kalitesi daha yüksek üst düzey USG cihazı gönderildi. Hastanede 2 adet USG çekim odası hizmet verilmekteyken, teslim alınan yeni cihazlar ile birlikte USG çekim odası sayısı 3'e çıktı. Randevu usulü yapılan USG çekiminin yakın zamanda hasta randevuları ile aynı gün içinde sonuçlandırılması için hastane yöneticileri tarafından çalışma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.