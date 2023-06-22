aşaması 27 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında, final aşaması 10 Haziran 2023 tarihinde 51 ilden 600'e yakın katılımcıyla Aydın'da gerçekleştirilen Ulusal Matematik Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu.

Proje Adası Eğitim Hizmetleri bünyesinde kurulan Tralleis Children Museum tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Ulusal Matematik Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu. Festival havasında geçen final aşamasın ardından açıklanan sonuçlara göre 1. sınıflarda Niğde'den Erdem Erdoğan birinci, Ordu'dan Mehmet Salih Şengün ikinci, Uşak'tan Uras Çetinkaya üçüncü oldu. 2. sınıflarda Isparta'dan Beray Gece Erişkin birinci, İstanbul'dan Batu Orga, Antalya'dan Tuna Kılınç üçüncü oldu. 3. sınıflarda Aksaray'dan Betül Tanış birinci, Denizli'den Selahattin Çınar Öner ikinci, İstanbul'dan Rüzgar Efe Kablan üçüncü oldu. 4. sınıflarda Kocaeli'den Onur Ömür Kırkeser birinci, Elazığ'dan Muhammed Enes Öner ikinci, Gaziantep'ten Adnan İyiköşker üçüncü oldu. 5. sınıflarda Balıkesir'den Doruk Kırsoy birinci, İstanbul'dan Yakup Efe Ay ikinci, Denizli'den Emir Bulut üçüncü oldu. 6. sınıflarda Denizli'den Çınar S birinci, Denizli'den Gökçe Kaya ikinci, Denizli'den Furkan Ersöz üçüncü oldu. 7. sınıflarda Trabzon'dan Ömer Kaan Cansu birinci, Denizli'den Halil Efe Zeybekçi ikinci, İzmir'den Yiğit Kokdaş üçüncü oldu. 8. sınıflarda Manisa'dan Ahmet Melih Şen birinci, Denizli'den Defne Hergül ikinci, Kırıkkale'den Emirhan Altun üçüncü oldu.

Şampiyona sürecinde festival havasının yaşandığını ifade eden Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol; “Sadece bir Ulusal Matematik Şampiyonası değil, bir Matematik Festivali yaşadık. Türkiye'nin 51 ilinden yüzlerce kurumumuza, binlerce öğrencimize, öğretmenimize ve değerli velilerimize gerek ilk aşamada gerekse ikinci aşamada göstermiş oldukları ilgiden ve katılımdan dolayı teşekkür ederiz. Gelecek yıl için çalışmalarımıza şimdiden başladık” dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç ise “Sınav Komisyonu'nda Ortaokul Soru Yazarımız Ahmet Akyol'a, İlkokul Soru Yazarımız Cansu Tekfidan'a, Jüri Üyelerimiz Prof. Dr. Hülya Gür'e, eğitimci yazar matematik öğretmeni Hüner Uysal'a, eğitimci yazar matematik öğretmeni Tuba Karademir Çetin'e, Kurumsal İletişim Müdürümüz Funda Göğüş'e, Teknik İşler Müdürümüz ve Çanakkale Sergisi sorumlularımız Cengiz Taylan ve İlyas Kılıç'a, Destek Hattı Birim sorumlusu öğretmenlerimiz Seda Cansu Yılmaz ve Sacide Dülger'e, Grafik ve Tasarım Sorumlumuz Eser Öztürk'e, Şehr-i Yar Eğitim ve Etkinlik alanı içerisinde bulunan Tralleis Children's Museum Proje Ortağımız Erçin Temurayak‘a ve Bilgi İşlem birimimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Gelecek yıl çok daha iyisini çok daha büyüğünü gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız şimdiden başladı” şeklinde konuştu.

Ödül töreni 23 Haziran 2023 Cuma günü Aydın Efeler Işıklı Mahallesi Şehr-i Yar Eğitim ve Etkinlik alanı içerisinde bulunan Tralleis Children's Museum'da saat 14.00‘da gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler ise madalyalarını almak için Aydın'a gelecekler.