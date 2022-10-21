Ulusal Matematik Şampiyonası'nın finali Didim'de gerçekleştirilecek

ŞTİ. tarafından düzenlenen 'Ulusal Matematik Şampiyonası'nın finali önümüzdeki yıl Mayıs ayında Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İki aşama olarak düzenlenecek Ulusal Matematik Şampiyonası'nın ilk aşaması 4-5 Mart 2023 tarihinde 1.sınıftan 8.sınıfa kadar olan öğrencilerin katılımıyla tüm Türkiye'de Şampiyonunun yetkili okullarında gerçekleştirilecek. İlk aşama ise çoktan seçmeli olarak 25 soru üzerinden yapılacak. İlk aşamada yüzde 5'lik dilime giren öğrenciler, finale katılmaya hak kazanacak. Şampiyona'nın ikinci aşaması 21 Mayıs 2023 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Final aşaması 10 soru üzerinden açık uçlu olarak uygulanacak

Konuyla ilgili bilgi veren şampiyonanın düzenleyicisi ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç, "Oxford Üniversitesi geleceğin mesleklerini araştırdığında teknoloji ve Matematiğin öne çıktığı bir dünyanın oluştuğunu söylüyor. Yeni dünyada yazılım, veri analistliği, siber güvenlik, finans gibi mesleklerin popüler olacağını söylüyor. Bu mesleklerin hepsinin ortak özelliği nedir? Matematik. Dünya bunu böyle değerlendiriyor. ABD Eğitim Bakanlığı Silikon Vadisi'nin önemli kuruluşları Apple, Microsoft, Dell Com Peter, Cisco System ile masaya oturuyor. Yeni dünyanın insanı nasıl yetişmeli? Bunları sorguluyor. P21,21.yy. becerileri böyle ortaya çıkıyor. Oradaki en önemli vurgu ne? Matematik okuryazarlığı. Yine bakın Avrupa Birliği çerçeve metni hazırlanıyor. Hayat boyu öğrenme için temel yeterlilik açıklamasında matematiksel yeterliliğe vurgu yapılıyor. TIMSS gibi PISA gibi uluslararası sınavlarla ülkelerin matematik becerileri ölçülüyor. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda büyük bir çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanımız eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşı matematiktir diyor. En sevilen ders Matematik olacaktır diyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 374 farklı oyunla okul öncesinden 4.sınıfa kadar tüm müfredatı oyunlaştırdığımız MATHPLAY'in lansmanını gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İzmir Konak Bilsem'e kurduğumuz Avrupa'nın en geniş çerçeveli Matematik Müzesi 14 Ekim ‘de açılıyor. Kasım ayında Aydın'a Trelles Çocuk Müzesini kuruyoruz. Trelles Çocuk Müzesi içinde Matematik Müzesi oluşturuyoruz" dedi.

"Aralık ayında Rize Bilsem' e Matematik Müzesi kuruyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Kılıç şunları aktardı;

"İnşallah 2. dönemde dünyanın en büyük Matematik Müzesi İstanbul MATH MUSEUM'u açmış olacağız. Şimdide matematik seferberliğine destek olmak amacıyla Ulusal Matematik Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Konunun uzmanı çok değerli hocalarımızı bir araya getirmeyi başardık. Şampiyona'nın tertip komisyonu başkanı da Türkiye'nin ilk Matematik Müzesinin fikir babası, Türkiye'nin ilk açık hava bilim parkının oluşturucusu, Türkiye'nin kurumlarına TİMSS, PISA, SİNGAPUR Matematik Modeli, VEDİK matematik eğitimde 3.dalga, Eğitim 4.0 gibi konularla sayısız seminer vermiş birçok kitabının editörlüğünü yapan Metin Akyol'u getirdik. Final aşamasını tam bir festival havasında gerçekleştireceğimiz finalistler sınava girmenin yanında Milet Antik Kentini gezebilecek. O gün için orada kurulan Matematik Müzesi'ni, Bilim Müzesi'ni, Çanakkale Müzesi'ni gezebilecek. Finale gelen öğretmenlerimiz ise ayrıca öğretmen akademisi çerçevesinde Singapur Matematik Modeli, Vedik Matematik Oyun Temel Eğitimi, Beyin Temel Eğitim, eğitim 4.0 gibi konularda verilecek seminerlere katılabilecekler. Avrupa Merkezci tarih anlayışına bir duruş göstermek istiyoruz. Uygarlığın felsefenin, bilimin matematiğin doğduğu topraklar Anadolu'dur. Millettir. İyona'nın başkentidir. İyona'nın bir Helen uygarlığı değildir. Anadolu yerlileridir. Prof. Dr. Fahri Işık bu konuyla ilgili şunu söylüyor. Uygarlık Helenlerin değil Anadolu'nun eseridir diyor. Buna sahip çıkmak için Didim buna vurgu yapmak için Didim ‘de gerçekleştiriyoruz."