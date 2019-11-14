Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Uluslararası Balkan Körler Müzik Festivali Türkiye konserleri Aydın ile devam etti.

Konserde Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Türkiye'den görme engelli müzisyenler sahne aldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “Balkan ülkelerinden ilimize gelen görme engelli sanatçı arkadaşlarımızı misafir etmekten kıvanç duyduğumuzu belirtmek isterim. Böylesi güzel bir programa Aydın 'ı dahil eden başta üst kuruluşumuz olan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Av. Suha Sağlam ve yönetim kuruluna ve katkılarıyla destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına şahsım ve derneğim adına çok teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Av. Suha Sağlam ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirdiklerini festivalindeki amaçlarının Balkan ülkeleri ile Türkiye'de yaşayan görme engellileri bir araya getirmek ve topluma görme engellilerin kültür ve de sanat alanındaki başarılarını ortaya koymak olduğunu belirterek; “Ben bu vesileyle bizlere destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanımıza, bize bu salonu tahsis eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürüne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Programa Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç ve çok sayıda Aydınlı sanatsever katıldı. Görme engelli sanatçıların seslendirmiş olduğu şarkılarla program son buldu.