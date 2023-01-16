Uluslararası Deve Güreşleri Festivali'nde ilginç sıkıntı

'si düzenlenen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali ilginç bir sıkıntıyı gündeme getirdi. On binlerce kişinin izlemeye geldiği deve güreşleri organizasyonunda yaşanan tuvalet sıkıntısı dikkat çekti.

Pamucak Arenesi'nda düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren güreşlerde dağ taş insan doldu. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin değişik illerinden gelen 100'ün üzerinde pehlivan devenin karşılaştığı organizasyonu on binlerce kişi izledi. Giriş ücretlerinin 50 TL olduğu güreşlerde alandaki sadece 5 adet seyyar tuvalet vatandaşlar için ciddi sıkıntıya neden oldu. Bazı vatandaşlar tuvalet ihtiyaçlarını kuytu buldukları alanda gidermeye çalışırken organizasyonun 41 yıllık etkinlikte tuvalet sorununa çözüm bulamaması ise tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, Deveciler Federasyonu ve organizasyonu düzenleyenlerin binlerce kişinin toplandığı bu tür etkinliklerde en insanı ihtiyacı göz ardı etmesini eleştirdi.