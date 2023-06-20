Uluslararası Giritliler Festivali Söke'den başlıyor

'si düzenlenen Uluslararası Giritliler Festivali, 23 Haziran 2023 Cuma günü Söke'den başlayacak. Üç gün sürecek festival Kuşadası'nda devam edecek. Söke ve Kuşadası Belediyelerinin katkılarıyla yapılacak 11. Giritliler Festivalli, 23-24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

11. Uluslararası Giritliler Festivali'nin ilk gününde gerçekleşecek Söke Buluşması tarihi Kemalpaşa Mahallesi Uzbek Konağı karşısındaki alanda yapılacak. Girit Adası'ndan Müzik Grupları ve Halk Oyunları ekiplerinin yer alacağı etkinlikte Sökeliler, çeşitli yerlerden gelecek Giritli konuklarıyla buluşacak.

Söke'ye gelen konuklara bölgedeki tarihi mekanlar gezdirilecek. Saat 13.30'da Söke'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılacak ‘Söke Buluşması' etkinliğinde Giritli halk oyunları ve müzik grupların gösteri/mini konserinin yanı sıra; Sökeli grupların çeşitli halk oyunları gösterileri, Söke Belediye Bandosunun konseri de yer alacak. Ayrıca aynı gün Söke Giritliler Derneği'nin açılış töreni de gerçekleştirilecek. 23 Haziran Cuma günü Söke Buluşması'nın ardından Giritliler Festivali akşam saatlerinde Davutlar da devam edecek.

Festivalin ikinci günü 24 Haziran 2023 Cumartesi Kuşadası ilçesinde söyleşi, Mübadele fotoğrafları sergisi, film gösterimi, Girit Müzikleri konseri ile Göknur Onur konseri etkinlikleri yapılacak. İkinci gün etkinlikleri 15.00'da başlayacak, İbramaki Sanat Galerisi ve Kervensaray'da gerçekleşecek.

11. Uluslararası Giritliler Festivali'nin finali Davutlar Sevgi Plajı'nda yapılacak. 25 Haziran 2023 Pazar günü Dj performans, Yannis Papacanakis Grubu'nun Girit müzikleri konseri, Girit dans grubu gösteri, Stratakia müzik grubu konseri, ikramlar, barış dansı gibi gün boyu sürecek renkli etkinlikler yapılacak. Sevgi Plajı'ndaki etkinlikler 13.00 de başlayacak.