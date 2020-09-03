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Uluslararası Kognitif Terapiler Birliğine Dr. Öğr. Üyesi Memiş seçildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr.

Öğr. Üyesi Çağdaş Öykü Memiş, Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği (IACP) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.


Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Öykü Memiş, “Kognitif ve davranış terapileri bugün tüm anksiyete bozuklukları (fobi, obsesyon, panik, travma, yeme bozuklukları) tedavisinde ilk tercih edilen tedavi yaklaşımı olup depresyon tedavisinde de en az ilaçlar kadar etkili olduğu kanıtlanmış bir terapidir.” sözleri ile kognitif ve davranış terapilerinin önemi hakkında bilgi verdi.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, ülkemize ruh sağlığı alanında katkı sağlamasını dileriz" dedi.

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