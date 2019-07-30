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Uluslararası projenin ikinci toplantısı Yunanistan'da gerçekleşti

Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi” adlı projenin 2.

Ulusötesi Toplantısı, proje ortaklarından Aketh (Developmental Center of Thessaly) ev sahipliğinde Yunanistan'da gerçekleştirildi.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Projenin 2. Ulusötesi Toplantısı'na ADÜ'yü temsilen Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ile Doç. Dr. Ersen Yazıcı katıldı.


İki gün süren toplantı, proje ortaklarının gelişim raporlarının sunumları ile başlarken; projede gerçekleştirilen faaliyetler, ilerleme raporu, Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarının yerinde ziyareti konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Projenin ilk fikri çıktısı olarak belirlenen eğitim modülünün hazırlanabilmesi için ihtiyaç analizi sunumları gerçekleştirilerek proje ortağı ülkelerin mevcut durum raporları, çiftçilerin dijital ihtiyaç analizleri-anket sonuçları çerçevesinde değerlendirildi. Eğitim modülü ve materyallerin hazırlanması, açık eğitim materyallerinin oluşturulması konusunda planlamalar yapıldı.


Toplantının ikinci gününde, eğiticilerin eğitimi, projenin uygulama kuralları, değerlendirme planı, proje web sitesi konularında görev paylaşımları ve genel değerlendirmeler gerçekleşti. Proje ortağı 9 kurum ve kuruluştan toplam 16 katılımcıyla düzenlenen toplantı, sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

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