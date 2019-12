Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'nda İnya ürünlerine büyük ilgi

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in Germencik ve Aydın'a kazandırdığı İNYA markasının Travel Turkey İzmir 13. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'nde açtığı tanıtım standı büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi standa uğrayarak Germencik inciri ve zeytinyağı ile özel yapım sabun ve kolonyaların yer aldığı ürünleri inceledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin dört bir yanından şehirlerin yer aldığı Travel Turkey İzmir 13. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinde Germencik Belediyesi ve ilçede bulunan 6 üretici kooperatifinin iş birliği ile üretilen İNYA markalı ürünlerin yer aldığı Germencik standına ilgi büyüktü. Organik ve natürel zeytinyağları, özel ambalajlarıyla doğal ve kimyasal işlem görmemiş kuru incir, zeytinyağı ve kekik özlü sabun, incir ve zeytin çiçeği kolonyası gibi ürünler büyük beğeni topladı. Fuarda bir diğer dikkat çeken detay ise fuar alanında yer alan büyük ekranda İNYA tanıtım filmine yer verilmesi oldu. Ziyaretçiler tanıtım filmini dikkatle izleyerek yapılan çalışmalardan ve hayata geçirilen bu önemli proje için teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundular.

Tanıtım maksadıyla açılan ve tadımlık sunulan ürünler ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine satışa sunuldu. Ürünler arasında organik zeytinyağı ve doğal kuru incir en ilgi çeken ürünler oldu. İncir ve zeytin çiçeği kolonyası ve kekikli ve zeytinyağı sabun da ziyaretçiler tarafından olumlu yorumlar aldı.

Yeni kurulan İNYA markasının uluslararası bir fuarda ciddi anlamda dikkat çekmesi ve oldukça beğenilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti:

“İNYA markamız malumunuz üzere ilçemizde yer alan incir ve zeytin üreticilerimizin bağlı olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerimizden temin edilen ürünleri arz ediyor. Ancak biz aslında bereketi, zenginliği, doğası ve tarımı ile Germencik'i, memleketimizi markalaştırdık. Bu yüzden İNYA ifadesinin yanında sürekli olarak Germencik vurgusu yapıyoruz. İç ve dış pazarlarda önemli temaslar kurduk. Germencikli emekçi üreticilerimizin alın teri İNYA markasının değerini ve önemini kat be kat arttırmaktadır. Biz memleketimizi her platformda, her alanda, her yerde temsil etmeye devam edeceğiz. Her şey Germencik için, Aydın için”