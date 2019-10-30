Uluslararası Türk Dama Turnuvası başlıyor

Uluslararası Türk Daması Turnuvası 1 Kasım'da başlıyor.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan turnuva 1 - 2 - 3 Kasım'da gerçekleşecek. Dünya'dan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden profesyonel dama oyuncularının katılacağı şampiyonayı Efeler Belediyesi düzenleyecek.

Düzenlenecek olan turnuva ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay;

“Efeler halkı için birçok konuda faaliyet gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Öncelik verdiğimiz bazı konular var, çocuklarımız her zaman ilk sırada geliyor. Fakat Efeler'de matematiği, zekaya yönelik spor faaliyetlerini ve bu tarz turnuvaları çok önemsiyoruz. 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası ile Efeler'de Türk Damasını canlandırmayı hedefliyoruz. Bu turnuvanın hemen ardından ise Satranç Turnuvası ile aynı heyecanı Efeler'de devam ettireceğiz. Gelenekselleştireceğimiz bu tür faaliyetler ile hem çocuklarımıza sevdirecek hem tüm Efeler halkı ile kaynaştıracağız” dedi.