İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümmet Akın; “Aydınspor 1923 şehrimizin marka yüzüdür"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümmet Akın ve beraberindekiler Aydınspor 1923 yönetimini, futbolcuları ziyaret etti.


Ziyarette açıklama yapan MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümmet Akın:


"Aydınspor 1923 şehrimizin marka yüzüdür. Aydın şehrini keşfedilmemiş bir spor maden ocağıdır. Güçlü Aydın Efesi taraftarının desteği ile genç çocuklarımızı ülke futboluna kazandırılması açısından yeteneklerin var olduğu bir şehrimiz var. Spor altyapılarda doğru planlamalar ile gençlerimizin yetenekleri ortaya çıkarılmalıdır. Aydın kentimizin Türkiye'de ve dünyada en büyük tanıtım yüzü Aydınspor 1923 futbol takımımızdır. Bugün bulunduğu durumu hak etmediğini, gerek tesis gerekse desteklenmesi yönünde sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Kentimizin marka takımı Aydınspor 1923 futbol takımımız için her türlü çalışmayı yapacağız, yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.