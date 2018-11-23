Ziyarette açıklama yapan MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümmet Akın:

"Aydınspor 1923 şehrimizin marka yüzüdür. Aydın şehrini keşfedilmemiş bir spor maden ocağıdır. Güçlü Aydın Efesi taraftarının desteği ile genç çocuklarımızı ülke futboluna kazandırılması açısından yeteneklerin var olduğu bir şehrimiz var. Spor altyapılarda doğru planlamalar ile gençlerimizin yetenekleri ortaya çıkarılmalıdır. Aydın kentimizin Türkiye'de ve dünyada en büyük tanıtım yüzü Aydınspor 1923 futbol takımımızdır. Bugün bulunduğu durumu hak etmediğini, gerek tesis gerekse desteklenmesi yönünde sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Kentimizin marka takımı Aydınspor 1923 futbol takımımız için her türlü çalışmayı yapacağız, yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" dedi.