Ümmet Akın; “Belediye Kırsal Hizmetler Birliği kuracağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek pamuk üreticilerinin sorunlarını dinledi. Akın, göreve geldiklerinde “Belediye Kırsal Hizmetler Birimi” kuracaklarını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 yıldır olduğu gibi saha çalışmalarını her gün farklı bir ilçe ve mahallelerde yürüten MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Söke ve Bağarası mahallesinde çiftçilerin sorunları hakkında bilgiler alarak uygulayacakları sistemli çalışmadan bahsetti. Söke Ovasında yetiştirilen pamuk hakkında gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Akın; “Bu yıl pamukta çırçır fabrikaları ve tüccarlar renk konusunda üreticinin canını çok yaktı. 52 diye bir renk kodu çıkardılar ve fiyatı oldukça düşük tuttular. Çünkü üreticinin pamuk kalitesi konusunda danışabileceği bir laboratuvar yok. Bizim dönemimizde Belediye Kırsal Hizmetler Birimi olacak. Bu müdürlük bünyesinde oluşturulacak gezici araçlarla hem mobil laboratuvar hizmeti sunulacak hem de danışmanlık hizmeti verilecek. Çiftçimizin alın teri ile bin bir zorlukla ürettiği ürünü ucuza elinden alınmayacak. Yine bu laboratuvarlar aynı zamanda toprak ve su tahlili hizmetlerini de ücretsiz yapacak. Bu tahlillerin üretimde çok önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Üretici eğer toprak tahliline göre gübreleme yaparsa hem gübre parasından tasarruf edebilir hem de ürünün verimliliği çok iyi olur. İşte bu konuda da belediye kırsal hizmetler birimi devreye girip çiftçimizi yönlendirecek. Ekiplerimiz çiftçilerimizin kazanç sağlaması adına çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Aydın için birlik zamanı diyerek Üretken Belediyecilik anlayışı ile Aydın'ı hep birlikte yöneteceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.