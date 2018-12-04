Ümmet Akın çalışmalarını Çine'de sürdürdü

Her gün farklı bir ilçede programlarını gerçekleştiren Akın; esnafla bir araya geldi ve Çine'nin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, MHP Çine İlçe Başkanı Kazım Oluç ve yönetimi, MHP Çine Kadın Kolları Başkanı Fatma Kandemir ve partililer eşliğinde seçim çalışmaları kapsamında Çine merkez esnafını ziyaret etti. Çine'ye birçok defa ziyarete gelen Akın'a, vatandaşlardan büyük destek olduğu gözlerden kaçmadı. Ümmet Akın; "Çineli vatandaşlarımızdan tanımadıklarımızla birebir tanışmak, tanıdıklarımızla da selamlaşmak üzere bir kez daha Çine'mize ziyarette bulunuyoruz. Çine değişime ‘Evet' diyor. Çünkü mevcut durumdan oldukça şikâyetçiler. Görüldüğü gibi bizim aylar öncesinde dile getirdiğimiz ‘Su Haktır Ücretsiz Olmalı' deyimimizden dolayı da hemşerilerimiz bizimle olduklarını ve değişim istediklerini ifade ediyorlar. Çine'mizin gelişimine katkı sağlayacak projelerimizi ortaya koyarak Çine'nin bugünkü durumundan daha iyi seviyelere getirebilmek için hem katma değer anlamında hem de istihdam anlamında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu konu hakkında da ilçede yapılmaya çalışılan hayvancılık ile ilgili olarak önümüzdeki süreç için planladığımız projemizden geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin rahat edebileceği ve daha fazla kazanç sağlayacağı Kırsal Kalkınma projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bunları hep birlikte başaracak ve hep birlikte Aydın ve ilçelerimizi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çine'nin Kanayan Yarasını Durduracağız”

Akın “Çine için yeni yaşam alanları, alışveriş merkezleri, sosyal yaşam alanları oluşturulamadığı için ilçe yıllardır olduğu yerde sayıyor. Bunun sonucunda da çarpık yapılaşma devam ediyor. Acilen ilçenin doğru alanlarda ve lokasyonlarda yeni yaşam alanları oluşturulup ekilen biçilen yerlerde değil, marjinal yerlerde daha bilinçli, akıllı yerleşim alanlarına geçilip tarım yapılmasını sağlayacağız. İlçenin inşaat sektöründe, tarım sektöründe endüstriyel sanayiye geçilmesi gibi, sağlıkta, turizmde birçok zenginliği var. Ama malum mevcut durumla bu mümkün değil. Seçimler sonrasında parti rozetimizi kenara koyup belediyecilik anlamında koordineli ve vizyoner projeler ortaya koyacağız. Bizim Anlayışımız “Üretken Belediyecilik, Üretken Aydın” olacak. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde sıcak karşılamalarından ve samimi sohbetlerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.