Ümmet Akın, Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Efeler'de kapalı olmayan pazarlar arasında yer alan Cumartesi pazarında yaşanan birbirinden farklı sorunlar çözüm beklerken, Vatandaşlar masrafını gördükten sonra pazar içindeki kaldırım kenarında bulunan yürüyüş yolunu esnafın arabalarını park etmesinden dolayı kullanamamaktan yana sitem etti.

Başkan Akın “Uzun zamandır açık Pazar yerleri hakkında çalışmalar yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde pazar yerlerimizi bulundukları yerlerden uzaklaştırmadan o bölgemize yakın en sağlıklı yerlerde kapalı ve modern bir şekilde yapacağız. Burada gördüğümüz manzara maalesef büyük sıkıntılar içeriyor. Vatandaşlarımız da Pazarcı esnaflarımız da haklılar. Esnaf satacağı ürünü indirdikten sonra aracını park edecek bir yer bulamadığı için hemen tezgahlarının arka kısmında aracını park ediyor. Vatandaşımız da yaptığı alışveriş sonrası evine gideceği yol üzerindeki kaldırımlarda bulunan araçlardan dolayı kalabalığın içerisinden gitmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bu durum her iki taraf içinde haklı bir hal alıyor. Pazar yerlerinde bayanlar parke taşı olan sokaklarda yürümekte zorluk çekiyorlar. Göreve geldiğimizde her ilçemizde her mahallemizde daha modern Otopark sorunu olmayan, temiz bir tuvaleti bulunan Pazar yerleri kuracağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.