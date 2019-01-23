İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümmet Akın, Efeler'de pazarcı esnafını ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Aydın’ın en eski ve en büyük pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Aydın'ın en eski ve en büyük pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Pazar ziyareti sırasında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ümmet Akın, Efeler Belediyesinde değişim zamanının geldiğini ifade etti. Pazarcı esnafının şikayet ve isteklerini dinleyen Akın'dan istedikleri, dağınık pazar yerinin düzenlenmesi ve yıllardır sorun teşkil eden tuvaletlerin yapılması konusunda söz istediler. Aydın'ın tek merkez ilçe konumunda olan Efeler'de tuvalet sorunu olması pazar esnafı vatandaşlar arasında komik diyaloglara neden oldu.


Akın'ın projelerinden biri olan Salı pazarının düzenlenmesi ve sağlıklı koşullarda, vatandaşın alışveriş yapabileceği bir alan haline getirilmesi konusu da, pazarcı esnafından tam not aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.