Ümmet Akın; “Galerici esnafımızı ayakta tutacağız”

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler ilçesi AYMAS Galericiler Sitesi'nde esnaf ile bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Son zamanlarda durgun bir dönem geçiren galericiler, doğru düzgün araba satamadıklarından yakınırken, Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'dan ilçe merkezine oto pazarının kurulmasını isterlerken otopark sorunu ve trafikten de şikâyetçi olduklarını ifade ettiler.

Efeler AYMAS Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren otomobil satıcıları, Ümmet Akın'dan şehir merkezine ‘Oto Pazarı' kurulmasını istedi. 2. el oto satışının tamamen durduğunu söyleyen galerici esnafı, şehir merkezinde uygun bir yere kurulacak ‘Oto Pazarı' ile sıkıntının giderileceğini ileri sürdü. İlçede kurulacak oto pazarının çevre il ve ilçelerden de müşteri çekeceğini kaydettiler.

Galerici esnafı ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın,"31 Mart yerel seçimlerinden inşallah alnımızın akıyla çıkacak ve hemen 7 Nisan pazar günü Efeler ilçemizde ilk oto pazarımızı birlikte açacağız “dedi.

AYMAS Galerici esnafı “Desteklerinin Akın'dan yana olduğunu vurgulayarak, bizim derdimize çare olacak tek kişi sizsiniz, yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır” diyerek Efeler Belediye başkan adayı Ümmet Akın'a tam destek verdiler.