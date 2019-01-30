Ümmet Akın; “Gölhisar'da enginar festivali geleneksel hale gelecek”

Ziyarette MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Ak Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve Partililer Ümmet Akın'a eşlik etti.

Ziyaret sırasında vatandaşların en çok “ Enginar Festivali istiyoruz” talepleri yüzleri gülümsetti. Gölhisar mahalle sakinleri şunları söylediler, “ Bizim istediğimiz mahallemizde festivaller yapılarak ürettiğimiz ürünlerin tanıtılması ve marka haline dönüştürülmesidir. Her seçim sözler veriliyor ama sonrasında ne gelen var nede giden. Mahallemizde ‘ Enginar Festivali' istiyoruz. Defalarca dile getirdik ama bir sonuç elde edemedik. Yollarımız malum görüyorsunuz ve yollarımızın da düzene girmesini istiyoruz. Ümmet Akın ismini biliyoruz. Daha önceleri de bizi ziyaret etti ve kendisinden memnunuz. Duruşu ve söylemleri bizlere güven veriyor. Dileğimiz isteklerimizin kulak ardı edilmemesi. Ümmet Akın başkanımıza desteğimiz tamdır. Allah yolunu açık etsin”

Gölhisar mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, “Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmekle tanırlar. Germencik ve Ortaklar örneği duruyor. Yolu bozuk olan mahallemiz yoktur çok şükür. Belediyecilik demek yol yapmak su vermek gibi hizmetlerden ibare değildir. Bizler bunu yapmak zorundayız. Asıl mesele vatandaşın sosyal alanlarını genişletip daha kaliteli bir yaşam sunmaktır. Belediyecilik anlayışı bizlerin isteği değil, sizlerin isteğini yerine getirmektir. ‘ Enginar Festivali' istiyor vatandaş. Ben bunun sözünü veriyorum. Allah'ın izniyle Efeler Belediye Başkanı olduğum ilk Ay yani Nisan Ayı içinde Festivali gerçekleştireceğim. Markalaşma ve Festivaller ile Efeler ilçemiz ve mahallelerimiz Aydın'ın incisi olacak. Hizmet bizim işimiz” dedi.

Gölhisar ve Baltaköy mahallesinde askere gidecek olan gençleri unutmayan Ümmet Akın, askerleri ziyaret ederek Bayrak ve Kur'an-ı Kerim vermeyi de ihmal etmedi. Askere gidecek olan gençlerle biz süre sohbet ettikten sonra onları uğurladı.