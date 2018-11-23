Ümmet Akın öğretmenleri unutmadı

Germencik'e bağlı tüm mahallelerde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki her okula tek tek gidilerek öğretmenlere çiçekler verildi. Bu durumdan çok memnun olan öğretmenler teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başkan Akın; “Öğretmenlerimiz küçük yaşlardan itibaren başladıkları eğitim ve öğretim sürecinin her aşamasında evlatlarımız için göz nuru, şefkat, özveri, merhamet ve büyük gayret sergilemiştir. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” dedi.