Ümmet Akın yağmur çamur dinlemiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, sağanak yağışa rağmen ziyaretlerini Yenipazar'da sürdürdü.

Her gün bir ilçede ziyaret gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Yenipazar'da sağanak yağışa rağmen ziyaretlerini sürdürdü. Bir gün evvel İncirliova programı akşamında ise Efeler Umurlu mahallesi ve Eğrikavak mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından ertesi günün sabahında Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Akın, özellikle Aydın'da yaşanan su ücretlerinin fazla olması konusunda “Su Haktır Ücretsiz Olmalı” sözünü bir kez daha dile getirdi. Hemen hemen her gittiği ilçe ve mahalle ziyaretinde Vatandaşları konu hakkında bilgilendiren Başkan Akın, “Mecliste ilk olarak bu konuyu gündeme getirerek suyu ücretsiz yapacağız. 2,5 yıla yakın bir süredir saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın en çok tepki gösterdiği konunun başında Aydın'da su ücretleri geliyor. Bu anlamda da ekiplerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 2 kişilik ailelerde 0-5 ton arası, 4 kişi ve üzerindeki ailelerde ise 0-15 ton arasında sudan ücret almayacağız. Bunun sözünü her ilçemizde ve her mahallemizde veriyoruz. Bugün hemşerilerimize Yenipazar ziyareti gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik. Şiddetli yağışa rağmen burada onlarla bir araya gelmek için programımızı sürdürdük. Hemşerilerimizin de teveccühü ile inşallah Aydınımızı birlikte yönetecek ve birlikte hizmet vereceğiz” dedi.

Başkan Akın'a ziyaretlerinde MHP İlçe Başkanı Osman Bolatoğlu ve yönetimi eşlik ederken, ziyaretlerde Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kozbek'i, pazarcı esnaflarını ve Vatandaşları ziyaret ettiler.