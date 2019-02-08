Ümmet Akın ziyaretlerini Meşrutiyet ve Girne'da dürdürdü

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Efeler ilçesi Meşrutiyet ve Girne Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, istek ve sıkıntıları dinledi.

Ümmet Akın'a Meşrutiyet ve Girneli esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken istek ve sıkıntılarını aktardı.

Desteklerinin sonuna kadar Ümmet Akın ile olduğunu söyleyen esnaf ve vatandaşlar; “Sizin gibi çalışkan ve başarılı bir başkanı Efeler ilçemizde de Başkan olarak görmek bizi çok mutlu eder. Germencik için yapmış olduğunuz hizmetleri inanıyoruz ki Efelerde de yapacaksınız. Gönlümüz sizinle” diyerek desteklerinin Akın ile olduklarını dile getirdiler.

İttifak adayı Ümmet Akın ise, Meşrutiyet ve Girne Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara; “Arkadaşlar ben Germencik ilçemizde olduğu gibi Efeler'de de Belediye Başkanlık makamının kapısını söktüreceğim. Benim hiç kartvizitim olmadı, çünkü herkeste numaram var herkes bana cep telefonumdan sürekli ulaşabilir bizler 1 Nisan'dan itibaren Efeler'e kendimizi hizmet için adayacağız” dedi.