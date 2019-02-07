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Ümmet Akın'dan duayen başkanlara ziyaret

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, eski Aydın Belediye Başkanları İlhami Ortekin ve Hüseyin Aksu’yu ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, eski Aydın Belediye Başkanları İlhami Ortekin ve Hüseyin Aksu'yu ziyaret etti.


Ümmet Akın, geçmişte Aydın'a hizmet eden belediye başkanlarını ziyaret programı kapsamında Ortekin ve Aksu ile görüştü.


Akın, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Aydın'a önceki dönem hizmet etmiş, başarılar elde etmiş başkanlarımızın tecrübelerinden faydalanarak Efeler'i markalaştırmak adına beraber, birlikte yol almak istiyoruz. Efeler ilçesine hizmet aşkı ile yola çıktık. İlhami ve Hüseyin Başkanlarımızla Aydın'ımızın gelişimine katkı sağlayacak mega projeler hakkında istişare yaparak fikir alışverişinde bulunduk. Her şey şüphesiz marka bir Efeler için. Bunun için de Aydın'ımıza emek veren, değer verenlerle el ele ilçemizi geleceğe taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Akın, Aydın'a hizmetleri nedeniyle eski başkanlara teşekkür etti. Aydın'ın duayen Başkanları İlhami Ortekin ve Hüseyin Aksu ise Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'a tam destek verdiklerini ifade etti.

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