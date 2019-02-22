Ümmet Akın'dan Ilıcabaşı'na davulu zurnalı ziyaret

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Ilıcabaşı mahalle sakinleri ile bir araya geldi, mahalle sakinleri Ümmet Akın'ı davul zurna ile karşıladı.

Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'a AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi ve Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde Konuşan Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, “Bizleri coşkulu ve sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren hizmetlerimize bir an önce başlayarak, ilk olarak lıcabaşı mahallemizi Romen turizm merkezine dönüştüreceğiz. Efeler İlçemizde İstihdam sağlayarak işsizlik sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bizler 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşacağından ve sizlerin bizlere verecek olduğunuz desteklerinizden dolayı hiç şüphemiz yok, Belediye makamının kesinlikle Germencik İlçemizde olduğu gibi kapısı olmayacak kapıyı 1 Nisan'dan itibaren birlikte sökeceğiz sizleri 1 Nisan'da Belediye ye çay ve kahve içmeye bekliyorum” dedi.

Desteklerinin Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu söyleyen Ilıcabaşı mahalle sakinleri Ümmet Akın'a sizlere güvenimiz sonsuz, inşallah mahallemiz sizin gibi tecrübeli Belediye Başkanı ve güçlü kadronuz ile güzel günler görecek Allah yar ve yardımcınız olsun dediler.

Ümmet Akın'a sevgi selinde bulunan Ilıcabaşlı mahalle sakinler, başkan adayı Akın ile birlikte davul zurna eşliğinde roman havası oynadılar bol bol fotoğraf çektirdiler.