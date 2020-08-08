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Umurlu, 6 saat elektriksiz kalacak

ADM Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi yarın 6 saat elektriksiz kalacak.

ADM Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi yarın 6 saat elektriksiz kalacak.


ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 9 Ağustos Pazar günü Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Efeler'in Umurlu Mahallesi'de 6 saat sürecek. Umurlu Mahallesi'nin tamamını kapsayan elektrik kesintisi Pazar günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


Yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmalarından dolayı yapılacak kesintide, yetkililer elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı.

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