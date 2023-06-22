İhlas Haber Ajansı

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Umurlu Armutlu yolu sıcak asfalta kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Efeler ilçesinde bulunan Umurlu-Armutlu yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, Efeler ilçesi Umurlu-Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz'' dedi.


Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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