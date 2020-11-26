İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umurlu'da yeşil alan temizlik çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirdiği budama ve çim biçme çalışmalarıyla mahalleyi güzelleştiriyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirdiği budama ve çim biçme çalışmalarıyla mahalleyi güzelleştiriyor.


Efeler Belediyesi, ilçe genelinde budama, çim biçme ve yeşil alanların arttırılmasıyla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, Efeler Belediyesi çalışmalarına kayıtsız kalmadı. Muhtar Afşar, sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili fotoğraflar paylaşarak “Efeler Belediye Başkanım Mehmet Fatih Atay'a ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.