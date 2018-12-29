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UMUT Arama Kurtarma Derneği'nden Başkan Özakcan'a ziyaret

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) Genel Başkan Yardımcısı ve UMUT Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği Başkanı Veli Tiryaki Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.


Geçtiğimiz haftalarda İmamköy Mesire Alanı'nda Efeler Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (EFEKOM) ev sahipliğinde gönüllü ve kamuya bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla iki günlük eğitim kampı gerçekleştirildi. Kampta Aydın Afet Acil Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama ve kurtarmada kullanılan ekipmanlar gönüllü ekiplere tanıtılarak kullanımı konusunda bilgilendirildi. Kamp sonrası Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret eden AKDF Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Başkan Özakcan'ın kendilerinden hiç bir zaman desteğini esirgemediğini söyleyerek sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.


Belediye meclisi kararı ile Efeler Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (EFEKOM) bünyesinde gönüllü personellerden Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK) oluşturduklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Olası bir doğal afette vatandaşların yardımına koşmak için eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. İmamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen kampımız da ekibimiz için çok yararlı bir kamp oldu. Gün geçtikçe hem bilgi hem de ekipman donanımızı arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Tiryaki'ye ziyaretinde UMUT Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği üyeleri de eşlik etti

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