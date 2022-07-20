Üniversite adaylarına Rektör Aldemir'den davet

Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün Ege Bölgesi'nin yeni bilim ve cazibe merkezlerinden olduğunu ifade ederek, üniversite tercihi yapacak olan adayları ADÜ'ye davet etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih maratonu da başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi tercih telaşı sararken Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin ADÜ'yü tercih etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ADÜ'nün Ege Bölgesi'nin yeni bilim ve cazibe merkezlerinden olduğunu ifade eden Rektör Aldemir paylaşımında, “Gençlerimizin gayreti ve ailelerinin destekleriyle sınav dönemi geride kaldı. Açıklanan sonuçlar ile emeklerinin karşılığını alan tüm aday öğrencilerimizi kutluyor, Aydın'a davet ediyorum. 20 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu, 36 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 80 Akademik birimle ülkemizin ve medeniyetimizin yeni liderlerini geleceğe hazırlıyoruz. Ege Bölgesi'nin yeni bilim ve cazibe merkezlerinden üniversitemizde, kültürümüze katkı sağlarken geleceği inşa ediyoruz. Medeniyetlerin ve kültürlerin kadim şehri Aydın'a seni de bekliyoruz. Yerin burası. Senin evin, senin üniversiten ADÜ” ifadelerine yer verdi.