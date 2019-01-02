Üniversite öğrencileri, gündeliğe gidip İhsan Kemal'e tekerlekli sandalye aldı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Orta Mahalle'de yaşayan 8 yaşındaki İhsan Kemal Yılmaz artık okula annesinin sırtında değil tekerlekli sandalyesi ile gidecek. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Edebiyat Fakültesi'nden bir grup gönüllü üniversite öğrencisi tarım işçisi olarak gündeliğe gidip biriktirdikleri parayı İhsan Kemal'e tekerlekli sandalye alınması için Aymelek Derneği'ne bağışladı. Alınan tekerlekli sandalye köyde yaşayan İhsan Kemal'e teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Köşk İlçesi Kırsal Akçaköy Orta Mahalle'de yaşayan Kübra-Mehmet Yılmaz çiftinin çocukları 8 yaşındaki İhsan Kemal Yılmaz, doğduktan 3 ay sonra havale geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun belden aşağısı felç olunca yürüme kabiliyeti gelişmedi. Bu yıl ilkokula başlayan İhsan Kemal Yılmaz'ın okula annesinin sırtında gidip geldiğini öğrenen Aymelek gönüllüsü ADÜ Edebiyat Fakültesi öğrencileri, hafta sonları gündelik yevmiyeye gidip biriktirdikleri parayla tekerlekli sandalye aldılar.

Aymelek Derneği başkanı Yurdagül Altınbaş ile İhsan Kemal'in yaşadığı Akçaköy'deki eve giden gönüllü ekip, okula annesinin sırtında gidip gelen İhsan Kemal'e tekerlekli sandalyeyi hediye ettiler.

Mutluluğu gözünden okunan İhsan Kemal ve Ailesi gönüllülere teşekkür ederken, Minik İhsan Kemal gün boyu tekerlekli sandalyesinden inmek istemedi.