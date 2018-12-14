Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde birinci lige yükselen takımlar belli oldu

Basketbol Ligi Grup Birinciliği maçları Kuşadası'nda yapıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kuşadası Gençlik ve Spor Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen maçlar sonunda kızlar ve erkeklerde birinci lige yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) kapsamında gerçekleştirilen 2. Basketbol Ligi Grup Birinciliği maçları sonunda erkeklerde İzmir Yaşar Üniversitesi grubunu birinci olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselirken, İzmir 9 Eylül Üniversitesi ikinci, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi üçüncü oldu. Kadınlarda ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi birinci lige yükselirken, İkinciliği Yaşar Üniversitesi, üçüncülüğü de Denizli Pamukkale Üniversitesi elde etti. Grup maçları sonunda ilk üçe giren takımlar kupalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve protokol üyelerinin elinden aldı.