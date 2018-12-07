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Üniversitelerarası Hentbol Turnuvası finalleri Kuşadası'nda yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Hentbol Turnuvası Finalleri Kuşadası’nda yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Hentbol Turnuvası Finalleri Kuşadası'nda yapıldı.


Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu'nda düzenlenen final yarışlarında dereceye girenler kupalarını Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Hasan İnan ve Kuşadası İlçe Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün elinden aldı.


Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol Turnuvası Finali'nde Erkekler kategorisinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi takımı birinci olurken, Kız kategorisinde 19 Mayıs Üniversitesi takımı birinci oldu.


Kupa töreninin ardından konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi İnan, final müsabakalarında dereceye giren takımları kutlayarak Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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