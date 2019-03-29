Üniversiteli gençler baharın gelişini kutladı

Topluluklar sosyal sorumluluk projeleri, hasta ziyaretleri, farkındalık oluşturma, birlikteliği arttırma, doğayı koruma vb. amaçlarla düzenledikleri etkinliklerle mart ayını da çeşitli aktivitelerle geçirdi.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu, Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi İlkokulu için kitap ve kırtasiye yardımında bulundu. Daha önce de gerçekleştirdikleri etkinliklerle adından söz ettiren Maskesiz Gülücükler Topluluğu, açtığı stantlarda iki hafta boyunca kitap ve kırtasiye malzemesi toplayarak dar gelirli ailelerin yaşadığı Akçakonak Mahallesi İlkokulu'nda çocuklarla buluştu. Ayrıca Topluluk, hastane ziyaretinde, çeşitli oyun aktiviteleriyle çocuklara ve ailelerine destek oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde stant kurarak renkli boyalarla el basma etkinliği düzenleyen topluluk üyeleri, panoya el basan katılımcılara kadınlar gününü temsilen kurdele taktı. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de Topluluğun standını ziyaret ederek etkinliğe destek oldu. Gençlik Merkezinin desteği ile Davutlar sahilinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren Maskesiz Gülücükler Topluluğu, sahil boyunca çöpleri toplayıp sonrasında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Bisiklet Topluluğu'nun Nysa Antik Kenti'ne düzenlediği gezi, topluluk üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

ADÜ PDR Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki eşitsizliğe dikkat çekerek, Aymelek ziyaretinde yaşlılara bir araya geldi.

ADÜ Genç Tema Topluluğu ise Ağaç Kardeşliği Projesini hayata geçirerek çocuklarla Ağaç Kardeşliği Projesi serüvenini başlattı. Topluluk üyeleri “Minicik kalplerinde yeşerttikleri kocaman umutlarıyla, her birinin farklı hikayesi var. Minik dedektiflere bu hafta doğanın güzelliklerini en ince ayrıntısına kadar gözlemleyip eğlenerek, öğrenmenin tadını doyasıya çıkardık” şeklinde konuştu.

Sosyolojik Açılımlar Topluluğu'nun “Tarih Boyunca Güçlü Kadınlar” temalı söyleşi etkinliği, Kadınlar Günü etkinlikleri içinde dikkat çekerek yoğun ilgi gördü. Topluluk üyeleri “Sineklerin Tanrısı” adlı filmi izleyerek film hakkında yorum ve analizlerde bulundu. Topluluk, Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülsen Demir ve Prof. Dr. Kayhan Delibaş'ın katkıları ile “Sosyoloji Mezunlarının Geleceği”, “Yaş, Yaşlanma ve Yaşlanan Toplumlara Sosyolojik Bakış: Demografik Dönüşümler & Yaşlanmanın Sosyolojik Görünümleri” konferanslarını düzenledi.