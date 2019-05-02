Üniversiteli gençler gökkuşağı renklerine boyandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), 24. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen Color Fest'de (Renk Festivali) üniversiteli gençler birbirlerine gökkuşağı renkleriyle boyadı.

ADÜ 24. Kültür ve Sanat Şenliklerinin ikinci gününde Tralleis Meydanı'nda Color Fest boyama etkinliği yapıldı. Etkinliği katılan binlerce öğrenci, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş çeşitli renklerdeki toz boyaları birbirine attı. Boyaların havaya saçıldığı anlarda alanda renk cümbüşü oluştu. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden etkinlik boyunca birbirlerini boyayan gençler, alana kurulan dev platformda çalışan müziklere eşlik ederek dans etti.

Baştan aşağı rengarenk boyalar içinde kalan öğrenciler, gün boyu eğlenceye doydu. Color Fest'te bir yıllık eğitim dönemindeki sınav stresini atma fırsatı bulan öğrenciler, Aydın'da ilk kez düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler ilk defa düzenlenen bu festivalle çok mutlu olduklarını söyleyerek, bu etkinliği gerçekleştirmiş olmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.