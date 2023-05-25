Her geçen gün kan bağışının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Aydın'da üniversiteli gençler kan bağışına dikkat çekti. Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Yurt Müdürlüğü ve Söke ilçesindeki Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gerçekleştirilen kampanyaya destek veren üniversiteli gençler ise “kanın bir gün değil her gün ihtiyaç” olduğuna dikkat çekerek kampanyaya destek verdi. Kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturan üniversiteli gençler, kanın temininin yalnızca insan olduğunu hatırlatarak, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kan ver can ver. Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz hayat kurtarmak için Kızılay'a hem kan hem kök hücre bağışında bulundu. Verdiğin kan ile hem üç hayat kurtaracaksın hem de doğaya senin adına bir ağaç diktirteceksin. Kan bağışına destek vererek hastalara umut olan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.