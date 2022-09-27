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Üniversiteli öğrenci ve velilerine lokma ikramı

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarına kayıt için gelen öğrenci ve velilere, lokma ikramı eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarına kayıt için gelen öğrenci ve velilere, lokma ikramı eşliğinde bilgilendirme yapıldı.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli gençleri kayıt ve barınma telaşı sardı. Gençler, kayıt ve barınma ihtiyaçlarını ayarlamak için kazandıkları illere gelirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında da yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. İl genelinde 2 karma, 6 erkek ve 5 kız olmak üzere toplam 13 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın'da Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü'ne kayıt için gelen öğrenci ve veliler kapıda karşılanarak, bilgilendirildi. İkinci evleri olacak olan yurtlara gelen öğrencilere ayrıca lokma ikramı gerçekleştirildi.



Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü. Gençlerin ikinci evi olan GSB yurdumuza kayıt için gelen öğrenci ve velilerimize, lokma ikramı eşliğinde bilgilendirme yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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