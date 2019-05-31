Üniversiteli öğrenciler hastane bahçesini çiçeklendirdi

Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesine hazırladıkları projeleri kapsamında Gül ve biberiye fidanları diktiler.

İsabeyli KYK Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Lütfiye Kuzumoğlu, “Öğrencilerimiz ile birlikte eğitim ve sosyal faaliyetler çerçevesinde bir projemizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda Nazilli Devlet Hastanemiz bahçesinde yeşillendirme çalışması yapıyoruz. Yurdumuzda kalmakta olan öğrencilerimiz proje kapsamında Gül ve biberiye fidanları dikerek ağaçlandırma çalışmaları yapıyorlar. Ben hastane Başhekimimize bizlere ve öğrencilerimize böyle bir fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan'da KYK. Kız Yurdunda kalmakta olan üniversite öğrencilerinin ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak, “Yurt Müdürümüz Lütfiye hanıma çok teşekkür ediyoruz. Öğrencileri ile birlikte hazırlamış oldukları proje kapsamında hastanemize geldiler. Projelerini anlattılar. Bizlerde çok olumlu karşıladık. Yurtta kalmakta olan Üniversite öğrencisi olan arkadaşlarımız Hastanemiz bahçesine gül ve biberiye fidanları dikiyorlar. Ellerine sağlık hepsine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yurt öğrencilerinden Sevdanur Mete'de, “Ben ADÜ Sosyal Hizmet bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. KYK. Kız Yurdunda kalıyorum. Yurdumuzun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikmeye geldik. Bu durumdan tüm arkadaşlarımız ve ben çok mutluyuz. Çünkü biz ölsek de hayatımız bitse de bu diktiğimiz fidanlar kalacak. Burada gül ve biberiye fidanları dikiyoruz. Hastane yönetimine de bizlere bu anlamlı fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan ve hastane yöneticileri ile İsabeyli KYK. Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Lütfiye Kuzumoğlu'da hastane bahçesine gül ve biberiye fidanları dikerek öğrencilere yardımcı oldular. Hastane bahçesine proje kapsamında öğrenciler tarafından 150 gül fidanı ile 25 adet biberiye fidanı dikildi.