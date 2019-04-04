Üniversiteliler otizme drama gösterisiyle dikkat çekti

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal ve Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferdi Güneş, Başkan Yardımcıları ve Başhekim Yardımcıları, sağlık personelleri, dernek üyeleri ve aileler katıldı.

Etkinlikte Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir'in konuşması, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. İsmail Yasir Kırtıl Otizm Spektrum Bozukluğu konusunda sunum yaptı.

Etkinlikte dernek gönüllüsü gençler tarafından ‘'Otizmi Anlamak'' isimli drama gösterisi sahnelendi. Program sonunda emeği geçenlere teşekkür belgelerinin veren Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı ‘Dünya Otizm Farkındalık Ayı' ve 2 Nisan günü ise ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl nisan ayında çeşitli etkinliklerle farkındalık faaliyetleri yürütülmekte, otizmin önemine dikkat çekilmektedir. Bu etkinlikte ‘Otizmi Anlamak' konulu drama gösterisini sahneleyen başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum” dedi.