Üniversitelilere gençlik ve bağımlılık anlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Germencik Müftülüğü tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Buluşması kapsamında ‘Gençlik ve Bağımlılık' temalı konferans, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Nacar, Germencik Yamantürk MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sürmen, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Erdinç Vural, Öğr. Gör. Nergiz Yüksel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans sonrasında, Germencik Müftülüğü personelince okul bahçesinde verilen yemek ikramı sonrası etkinlik sona erdi.