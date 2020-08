Ünlü gece kulübü korona virüs denetiminden tam not aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü gece kulübü Harem ve Ex Club koronavirüs denetiminden tam not aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlatılan uygulama turizm merkezi Kuşadası'nda da gerçekleşti. Kaleiçi'nde bulunan ünlü gece kulübü Harem ve Ex Club polislerin yaptığı denetimden tam not aldı. Polis ekipleri Harem ve Ex Club'ta koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Masalar arasında ki mesafeyi de kontrol eden ekipler mekan sahibine aldığı tedbirler dolayısıyla teşekkür etti.

Kulüp girişinde ateşi ölçülen ve dezenfektan ikram edilen tatilciler, içeride ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğlenirken, masalar arasında bulunan 2 metrelik mesafe ile kulüpte dans eden misafirler oldukça memnun olduklarını ifade etti.