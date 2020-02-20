Ünlü isimlerin yer aldığı 'Bu kadar da olmaz' oyunu Didim'de sahnelendi

Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden tiyatrocu ve oyun yazarı Emrah Çamdereli'nin yazdığı “Bu Kadar da Olmaz” adlı oyunun galası ve ilk gösterimi Didim'de gerçekleştirildi.

Didim'de ikamet eden Tiyatrocu ve Oyun Yazarı Emrah Çamdereli'nin yeni oyunu “Bu Kadar Da Olmaz” adlı oyunun galası ve ilk gösterimi Didim'de gerçekleştirildi.

Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde gerçekleşen gala'nın ardından oyun ilk kez Didim'de sahnelendi. Oyunu Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, siyasileri, bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Oyunca İpek Tenolcay, Burçin Bildik, Arzu Yanardağ ve Toygun Ateş rol alırken oyunun reji asistanlığını Sema Güler yaptı. Dekor düzenleme Selçuk Yılmaz Işık Sefa Hanedan'ın yaptığı oyunda “Çocuk yapmak için kocasını sürekli, türlü oyunlarla baştan çıkarmaya çalışan Oya ve çocuk istemediği için karısından kaçmaya çalışan Çetin'in ev içindeki tatlı kaçma kovalamacasıyla başlar. Oya'nın maceraperest annesi Suzan'ın eve gelmesiyle, iç güveysi olan Çetin için işler daha da zorlaşır. Ancak asıl kriz Çetin'in babasının eve gelmesiyle çıkar. Dünürler arasında enerjisi gittikçe yükselen, bir flört başlar. Kayınvalide ve kayınpeder arasındaki bu yakınlaşma Oya ve Çetin'i çileden çıkarır” konusu işlendi.