Ünlü Manken Tuğba Özay: İnya standında güzelliğinin sırrını açıkladı

Konser için Aydın Odeon Park Otel'e gelen ünlü manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay, sahne öncesi bu yıl 8.'si gerçekleştirilen Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'ndaki İnya Standını ziyaret etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in mimarı olduğu ve ilçeyi dünyaya tanıtmaya hedefleyen Germencik Bölgesi'nin dev markası İnya'nın ürünlerini inceleyen Tuğba Özay, konser öncesi incir yiyip zeytinyağı içerek enerji depoladı. Özay, burada kendisini takip eden gazetecilere “Güzelliğimi zeytinyağına, enerjimi de Aydın incirine borçluyum” dedi.

Tuğba Özay'ı İnya standında misafir eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Belediyesi iştiraki olan; ‘Gücü birlikten doğallığı Germencik'ten sloganı ile markalaşan İnya'yı ‘Bölgenin dünyaya açılan kapısı' olarak değerlendirerek “İncir ve zeytin dünyadaki en kutsal meyvelerin başında yer alır. Germencik Belediyesi olarak sahip olduğumuz bu değerleri dünyaya tanıtmak için İnya markası ile yola çıktık. Kısa sürede ilçemizin de tanıtımının yapıldığı bu markanın ünü, her yere yayıldı. Markamızın değerini bilip ürünlerimizi kullanan Tuğba Özay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Öndeş, misafiri Tuğba Özay'ı İnya kolonyaları ile karşılayıp İnya ürünleri ile ağırladı. Özay, doğrudan esanslı ve parfümeri içermeyen incir kolonyasını çok beğendiğini belirterek bundan sonra da bu kokuyu kullanacağını söyledi. Burada tattığı incirin de bugüne kadar yediği incirlerin en şahanesi olduğunu ifade eden Özay, herkesi incir ve zeytinyağı tüketmeye çağırdı.

Özay kitabını, Öndeş İnya ürünlerini hediye etti

Bir süre standa kalıp İnya ürünlerini yoğun ilgi gösteren Tuğba Özay'a Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından, İnya ürünlerinin yer aldığı hediye sepeti verildi. Tuğba Özay da başkan Fuat Öndeş'e ‘Bu bir davetiyedir' adlı kitabından şiirler okuyup imzalı kitabını hediye etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Tuğba Özay, daha sonra konser programına katılmak üzere ayrıldı.

Tuğba Özay ve Başkan Fuat Öndeş, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada hayranları da fotoğraf çektirmek için sıraya girince Özay, sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirmek zorunda kaldı. Tuğba Özay, gördüğü yoğun ilgiye teşekkür etti.