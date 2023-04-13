Ünlü moda tasarımcısı Sert, EMITT Fuarı'ndaki Nazilli standına hayran kaldı

İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te Nazilli Belediyesi standı yoğun ilgi görürken, moda tasarımcısı İvana Sert ise Nazilli Belediyesi standını ziyaret ederek hayran kaldığını ve ilk fırsatta ziyaret edeceğini belirtti.

12-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuarda Mastaura Antik Kenti, Arpaz Kulesi, Nazilli Basma Fabrikası'nın yanı sıra zeytin, zeytinyağı, incir, kestane, turunç gibi yöresel ürünlerin de tanıtımı yapıldı. Yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği Nazilli Belediyesi standında, konuklara yöresel ürünler hediye edilerek tanıtım broşürleri dağıtıldı. Tasarımı ile dikkat çeken stantta yerel ve ulusal kanallar çekim yaptı. Diğer il ve ilçelerin belediye başkanları, sanatçılar, iş adamları, dernek ve STK temsilcileri ise hatıra para basma etkinliğine katılarak Roma Dönemi Mastaura parası bastı.

Manken, stilist ve moda tasarımcısı İvana Sert ise Nazilli Belediyesi standını ziyaret ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Nazilli'ye hayran kaldığını ve ilk fırsatta ziyaret edeceğini söyleyen Sert, Mastaura parası basarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Bu tür organizasyonların ilçenin tanıtımına ciddi katkı sunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Fuarın ilk iki gününde binlerce kişi Nazillimizin tarihi ve doğal güzelliklerini bir nebze olsun görme imkanı buldu. Bu bizim için gurur ve mutluluk verici. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Nazilli etiketi ile yüzlerce paylaşım yapıldı ve insanlar şehrimizin hiç bilmediği yanlarını tanıdı. Mastauramızın Arpazımızın tüm dünyaya duyurulması, yerli ve yabancı turist sayısının artırılması ve bu artışın ekonomik olarak Nazillimize geri dönmesi için fuar katılımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.