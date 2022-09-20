Ünlü organizatör Başkan Günel'i övdü

Türkiye'nin en önemli kültür-sanat organizatörlerinden Ahmet San'dan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e övgü geldi. Sosyal medya hesabından Başkan Ömer Günel'le fotoğrafını paylaşan ünlü organizatör yaz sezonu boyunca kentte gerçekleşen müzik ve sanat etkinlikleri ile olarak “Kuşadası'na bu sezon Ömer Başkan damgasını vurdu” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaz sezonu boyunca düzenlenen kültür, sanat ve müzik etkinlikleri Türkiye'nin en ünlü organizatör ve menajerlerinden olan Ahmet San tarafından beğeniyle karşılandı. Ahmet San, Haziran ayında Sokak Festivali ile başlayan, ardından yaz sezonu boyunca Maffy Caz Günleri, Güvercinada Dinletileri, Balıkçılar Meydanı konserleri ile süren ve son olarak 25. Altın Güvercin Beste Yarışması ile adından söz ettiren Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ahmet San, Başkan Ömer Günel ile fotoğrafını “Kanımca bu sezon Kuşadası'na Ömer Başkan damgasını vurdu. Müzik ve sanat ile dopdolu günlerle mutlu belde” notu ile paylaştı.