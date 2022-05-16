Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, Efeler halkıyla buluşacak

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği 'Kültür ve Sanat Etkinlikleri' birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmayı sürdürürken, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk tarafından sahnelenecek olan ‘Shirley Valentine' isimli oyun 17 Mayıs Salı günü Efelerli sanatseverlerle buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle birlikte açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı, birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Willy Russell'ın yazdığı tek kişilik iki perdelik müzikli oyun Shirley Valentine, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un muhteşem oyunculuğu ile açık havada Efeler'deki tiyatroseverler ile buluşacak. 17 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda sahnelenecek oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden ücretsiz olarak temin edebilecekler.